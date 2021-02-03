Процедура оформления гаража в собственность станет проще

14:41, 03 февраля 2021, ПАИ

Процедура оформления гаража в собственность станет проще. Как сообщает сайт ER.ru, инициированный партией «Единая Россия» законопроект о «гаражной амнистии» поможет 3,5 миллионам россиян зарегистрировать гаражи и землю под ними, а также защитить их имущество от сноса.

«Гаражная амнистия» — это механизм, который позволит не только сократить количество необходимых документов для оформления собственности на гаражи и землю под ними, но и снизить затраты людей на эти процедуры. По данным Росреестра, кадастровая оценка участка при передаче в собственность в среднем составляет 5-7 тысяч рублей. Также нужно оплачивать госпошлину. Законопроект о «гаражной амнистии» предусматривает, что этим будут заниматься органы местного самоуправления.

По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, одного из авторов законопроекта Павла Крашенинникова, документами для подтверждения права собственности могут стать справка о членстве в кооперативе, документ о распределении гаража в совхозе или любой другой подтверждающий документ — например, техплан на гараж или выписка из технической инвентаризации. Кроме того, региональным органам власти дадут право устанавливать дополнительный список документов, которые позволят гражданам приобрести право на земельный участок под гаражом.

Планируется, что гаражная амнистия будет работать до 1 марта 2026 года.

В то же время, как отмечает автор законопроекта, «гаражная амнистия» не коснется так называемых «ракушек», так как будет направлена только на капитальные строения.

Законопроект также защит землю под гаражами. Сейчас неоформленные в собственность постройки можно снести и отдать земли под застройку без какой-либо компенсации. После принятия законопроекта собственники получат гарантии даже в тех случаях, когда земли планируют изъять для государственных и муниципальных нужд, например, при строительстве федеральных автодорог.

Законопроект уже поддержали профильные объединения и ведомства. По словам заместителя руководителя Росреестра Алексея Бутовецкого, ведомство должно дать оформить свои права всем добросовестным гражданам, которые владеют гаражами, но по ряду причин не могут их оформить и не дать возможность легализовать откровенный самострой.

При этом из-за отсутствия федерального закона, в некоторых регионах вводились свои нормы регистрации гаражей. В частности, в Ульяновской области региональным законом предусмотрели возможность предоставлять в общедолевую собственность бесплатно земельный участок членам гаражных кооперативов, если есть документы, подтверждающие выделение земли. Председатель одного из местных ГСК Даниил Рожецкий добавил, что право собственности оформляется просто и удобно – за 10 дней через «одно окно» в МФЦ или на сайте Госуслуг. При подготовке законопроекта учли опыт регионов — 55 субъектов поделились своими практиками. В итоговом варианте документа предусмотрят дополнительные возможности для инвалидов: помимо приоритета на использование земельного участка для размещения гаража для людей с ОВЗ в законопроекте пропишут и места для стоянки их автомобилей около дома. Также определят, как получить неоформленный гараж и землю в наследство — к примеру, если собственник уже умер, а имущество не зарегистрировано.

«Закон о гаражной амнистии очень важен и актуален для псковичей. С его принятием у людей появится возможность оформить в собственность свои гаражи и приобрести участок под ними. При этом, по новому закону, оформление возможно по упрощенной схеме, при наличии хотя бы одного документа, номинально подтверждающего право на собственность, например, документа о членстве в гаражном кооперативе», - отметила председатель псковского гаражного кооператива №8 Светлана Березко.

По ее словам, сейчас деятельность гаражных кооперативов никак не регламентируется законодательно: не зарегистрированные гаражи могут быть в любой момент снесены, даже если владельцы содержат их в порядке и платят членские взносы.

«С принятием закона об оформлении прав на гаражи и участки под ними, деятельность гаражных кооперативов может быть оформлена юридически, как объединение собственников гаражей с уставом, взносами и требованиями безопасности», - подчеркнула Светлана Березко. Предполагается, что законопроект примут уже в марте 2021 года.