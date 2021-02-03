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Общество

В Псковской области продолжают пополнять чёрный список подрядчиков

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире ПАИ-live прокомментировал черный список дорожных подрядчиков, в который внесены СМУ-17 и «Лидерстрой».

«У СМУ-17 были трудности с выполнением трёх контрактов в Пскове. Все три у них не получилось исполнить должным образом. И в 2019 году они у нас тоже выполняли работы по региональным дорогам, а в 2020 году мы не смогли их привлечь по гарантии, поэтому сейчас мы подали на них в суд. «Лидерстрой», к сожалению, нас подвел по БКАД в Палкинском районе – дорога Рубцово – Амосово. В этом году нам придется сейчас изыскивать из своего бюджета средства, чтобы проторговать эту дорогу, потому что федеральных денег на это ждать, скорее всего, не приходится», – отметил Елкин.

По его словам, на этой неделе в чёрный список попал ещё один подрядчик, не выполнивший должным образом псковский контракт. «Знаю, что ещё ведется претензионная работа с двумя-тремя подрядчиками, по которым тоже, скорее всего, в ближайшее время будут поданы документы в ФАС на их занесение в список недобросовестных. Тут все будет зависеть от решения ФАС. Потому что есть моменты, когда и заказчик «перегибает палку» и банально неправильно оформляет документы. Но все мы учимся, поэтому… В том году мы несколько подрядчиков занесли в недобросовестные, в этом году только за январь в этом списке уже три организации», – добавил Елкин. 

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