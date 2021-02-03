Вера Емельянова призвала руководство псковских медучреждений нарастить темпы вакцинации

15:32, 03 февраля 2021, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова призвала руководство районных и межрайонных больниц и поликлиник нарастить темпы вакцинации граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, совещание с главными врачами медицинских учреждений региона прошло 3 февраля в виде видеоконференсвязи.

В обсуждении также приняли участие представители региональных комитетов по здравоохранению, образованию и социальной защите, а также руководство Псковской городской поликлиники и государственного предприятия «Фармация».

Вице-губернатор напомнила, что массовая прививочная кампания от новой коронавирусной инфекции началась в Псковской области в январе. Сейчас в регион поступило в общей сложности 8,4 тыс. доз вакцины, они распределены между муниципалитетами. Еще около 8 тысяч штук препарата регион получит на этой неделе, добавила директор компании «Фармация» Наталия Иванова. Вакцинация проводится в медучреждениях и 23 мобильных пунктах, оснащенных необходимым оборудованием, в том числе морозильными камерами для хранения препарата.

Вера Емельянова обратила внимание на неравномерность развернутой прививочной кампании. При этом она подчеркнула, что в каждом муниципалитете имеются все необходимые для этого ресурсы. Она призвала главврачей медучреждений максимально усилить информационную работу с населением и дала соответствующее поручение руководству регионального комитета по здравоохранению. В первую очередь речь идет о тех категориях граждан, которые находятся в зоне риска по заболеванию COVID-19: людях старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

«Очень важно, чтобы прививочная кампания в регионе проходила оперативно — это позволит сократить заболеваемость инфекцией. Стоит также позаботиться о комфорте граждан, нуждающихся в вакцине», — заявила Вера Емельянова. Она добавила, что необходимо продолжать вакцинацию по предварительной записи, приглашать на прививку граждан, состоящих на медицинском учете и подлежащих диспансеризации в текущем году, а также активнее внедрять выездные формы взаимодействия с организациями социальной направленности, учреждениями образования и предприятиями в сфере услуг.

И. о. председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рогозина рассказала, что в феврале в районные учреждения здравоохранения дополнительно распределят еще 20 переносных морозильных камер, которые можно перевозить в мобильных ФАПах. Это позволит расширить возможности вакцинации.

Затем руководители всех муниципальных учреждений здравоохранения доложили о проведенной работе по организации массовой вакцинации населения.

Напомним, записаться на вакцинацию можно по номеру единой службы «122», откуда вас перенаправят в медучреждения региона, колл-центры поликлиник. Также это можно сделать на сайте «Госуслуги», либо при личном посещении лечебного учреждения.