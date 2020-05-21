Лучшие сайты знакомств для серьезных отношений
Знакомства на разных сайтах всегда пользовались спросом, а в период пандемии это идеальный способ отыскать свою любовь. Еще бы, вам не придется даже выходить из дома – достаточно телефона и выхода в интернет. Способ работает круглые сутки, не зависит от погоды, не требует больших трат. А самое главное, вы сможете максимально сократить количество нежелательных контактов и пообщаться без маски, не нарушая закон.
5 «за» в пользу интернета
Современный ритм жизни, особенно в городах, не оставляет времени для общения с противоположным полом. Исправить ситуацию взялись лучшие сайты знакомств для серьезных отношений, обладающие рядом неоценимых достоинств. Вот лишь несколько из них:
- Легче составить хорошее впечатление. В переписке и на фото мы можем представить себя с выгодной стороны.
- Большое количество пользователей. В сети можно встретить тех, с кем вы никогда не пересечетесь в реальной жизни.
- Экономия времени. Онлайн-знакомства позволяют не только избавиться от одиночества, но и сэкономить самый ценный ресурс.
- Указание параметров кандидата. Если при встрече на улице или в кафе вы будете оценивать только внешние данные, то на сайте сможете найти человека, отвечающего всем вашим требованиям.
- Экономия бюджета. На свидании с незнакомкой придется потратить немалую сумму, не до конца понимая, понравились вы ей или нет. Предварительная переписка в сети полностью исключает этот момент.
5 лучших сайтов для знакомств в интернете
На просторах интернета есть много ресурсов для поиска любимого человека. А чтоб облегчить ваш выбор, мы составили рейтинг сайтов знакомств для серьезных отношений, в который вошли 5 самых известных площадок.
Азбука верности
Православный сайт знакомств, созданный для глубоко верующих людей из России и стран СНГ (но зарегистрироваться сможет каждый).
Особенности:
- Необходимость в заполнении обширной анкеты.
- Наличие религиозной библиотеки.
- Доступ к фото- и видеофайлам на религиозную тематику.
Плюсы:
- Бесплатный функционал.
- Возможность найти спутника жизни согласно церковным канонам.
- Отсутствие ботов, неприемлемого контента, мошенников и рекламы.
Минусы:
- Запрет на несерьезные отношения и флирт.
- За нарушение правил - блокировка аккаунта.
Mamba
Один из самых популярных сайтов знакомств, охватывающий многомиллионную аудиторию из 15 стран мира.
Особенности:
- Регистрация по номеру телефона.
- Наличие блога об отношениях – называется «Энциклопедия знакомств».
Плюсы:
- Бесплатная переписка, регистрация и комментарии.
- Функция «Геопоиск».
- Приложение для мобильных телефонов.
- Удобная форма поиска.
- Детальные анкеты.
Минусы:
- Частая реклама.
- Много предложений интимного характера.
- Медленная работа службы поддержки.
Loveplanet
Бесплатный сайт знакомств, на котором зарегистрировано больше 26 млн человек. Целевая аудитория – жители России и СНГ.
Особенности:
- Геометки и виртуальные симпатии.
- Сервис «Встречи», предназначенный для проведения онлайн-свиданий.
- Быстрая регистрация по номеру телефона.
Плюсы:
- Верификация пользователей.
- Понятный функционал.
- Бесплатное комментирование фото и переписка с определенным количеством человек.
Минусы:
- Много фейковых страниц.
- Невозможность начать диалог без взаимной симпатии.
- Платные анонимные чаты и подарки.
- Навязчивая реклама.
Badoo
Популярный международный сайт, насчитывающий больше 4 млн пользователей.
Особенности:
- Обязательное размещение не меньше 3 фото – без этого вы не сможете просматривать чужие анкеты в полном объеме.
- Функции «Поиск двойников» и «Кто рядом?».
- Видеочат.
- Проверка снимков на плагиат.
Плюсы:
- Бесплатная регистрация и полезные функции.
- Мобильное приложение.
- Расширенный фильтр поиска.
- Удобный интерфейс.
- Мало фейков и мошенников.
- Круглосуточная модерация.
Минусы:
- Случайный подбор партнеров.
- Постоянная реклама платных услуг.
- Фото человека, проявляющего внимание, показывают нечетко. Открыть его можно только с ВИП-аккаунта или отыскав участника в ленте самостоятельно.
Tinder
Знаменитый сайт знакомств, предназначенный для флирта и поиска партнеров для серьезных отношений. Общее число пользователей – больше 50 млн человек. Это парни и девушки до 25–30 лет, живущие в разных странах.
Особенности:
- Профиль в Тиндере подключается к аккаунту в инстаграме.
- Выбор партнера по фото.
- Отсутствие сложных анкет.
Плюсы:
- Добавление видеофайлов к анкете.
- Мобильное приложение.
- Много бесплатных услуг.
- Функция «Кто рядом?».
Минусы:
- Небольшое число симпатий.
- Много рекламы.
- Регулярно встречаются фейки и боты.
Заполнение анкеты
Иногда даже самые известные сайты знакомств не могут обеспечить быстрый поиск второй половины. Кажется, у вас есть все – внешность, острый ум, душа, только вот никто не пишет. Возможно, причина в том, что вы неправильно заполнили анкету. Предлагаем разобраться, какой она должна быть.
Фото
Выбирайте четкие, качественные и не слишком отретушированные фото. Желательно, чтобы в кадре находились только вы. Оптимальное число – не менее 5 снимков.
Имя
На сайтах, рассчитанных на серьезные знакомства, стоит писать настоящее имя. Ники вроде «сладкая девочка» и «горячий мачо» для этого не подходят.
О себе
Рассказывать о себе нужно легко и увлекательно. Используйте краткие фразы, написанные доступным языком. Постарайтесь уместиться в 4-5 предложений. Ну и конечно, никто не отменял грамотность, уверенность и чувство юмора – любое из этих качеств привлечет понравившегося вам мужчину или женщину больше, чем смазливое личико и накачанное тело.
Советы по выбору сайта знакомств
При выборе сайта для поиска отношений обратите внимание на эти факторы:
- Возраст ресурса – чем старше, тем надежней.
- Наличие живой аудитории – повышает шансы на знакомство с реальным человеком, а не ботом или мошенником.
- Наличие службы поддержки – обеспечивает оперативное решение проблем в работе сайта.
- Функционал – желательно, чтобы хотя бы основные функции оставались бесплатными.
- Целевая аудитория – если вы хотите познакомиться с девушкой из категории «25+», не размещайте анкету на порталах для подростков.
- Ищите сайты знакомств с бесплатным общением, так вы значительно сможете сэкономить средства.
Поиск второй половины в сети сравнивают с лотереей. Но это не значит, что нужно опускать руки при первой же неудаче, главное – искать! Присмотритесь повнимательнее к профилю вон того милого парня – возможно, именно он и станет вашей судьбой.