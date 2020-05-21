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Маркет

Лучшие сайты знакомств для серьезных отношений

Знакомства на разных сайтах всегда пользовались спросом, а в период пандемии это идеальный способ отыскать свою любовь. Еще бы, вам не придется даже выходить из дома – достаточно телефона и выхода в интернет. Способ работает круглые сутки, не зависит от погоды, не требует больших трат. А самое главное, вы сможете максимально сократить количество нежелательных контактов и пообщаться без маски, не нарушая закон.

5 «за» в пользу интернета

Современный ритм жизни, особенно в городах, не оставляет времени для общения с противоположным полом. Исправить ситуацию взялись лучшие сайты знакомств для серьезных отношений, обладающие рядом неоценимых достоинств. Вот лишь несколько из них:

5 лучших сайтов для знакомств в интернете

На просторах интернета есть много ресурсов для поиска любимого человека. А чтоб облегчить ваш выбор, мы составили рейтинг сайтов знакомств для серьезных отношений, в который вошли 5 самых известных площадок.

Азбука верности

Православный сайт знакомств, созданный для глубоко верующих людей из России и стран СНГ (но зарегистрироваться сможет каждый).

Особенности:

Плюсы:

Минусы:

Mamba

Один из самых популярных сайтов знакомств, охватывающий многомиллионную аудиторию из 15 стран мира.

Особенности:

Плюсы:

Минусы:

Loveplanet

Бесплатный сайт знакомств, на котором зарегистрировано больше 26 млн человек. Целевая аудитория – жители России и СНГ.

Особенности:

Плюсы:

Минусы:

Badoo

Популярный международный сайт, насчитывающий больше 4 млн пользователей.

Особенности:

Плюсы:

Минусы:

Tinder

Знаменитый сайт знакомств, предназначенный для флирта и поиска партнеров для серьезных отношений. Общее число пользователей – больше 50 млн человек. Это парни и девушки до 25–30 лет, живущие в разных странах.

Особенности:

Плюсы:

Минусы:

Заполнение анкеты

Иногда даже самые известные сайты знакомств не могут обеспечить быстрый поиск второй половины. Кажется, у вас есть все – внешность, острый ум, душа, только вот никто не пишет. Возможно, причина в том, что вы неправильно заполнили анкету. Предлагаем разобраться, какой она должна быть.

Фото

Выбирайте четкие, качественные и не слишком отретушированные фото. Желательно, чтобы в кадре находились только вы. Оптимальное число – не менее 5 снимков.

Имя

На сайтах, рассчитанных на серьезные знакомства, стоит писать настоящее имя. Ники вроде «сладкая девочка» и «горячий мачо» для этого не подходят.

О себе

Рассказывать о себе нужно легко и увлекательно. Используйте краткие фразы, написанные доступным языком. Постарайтесь уместиться в 4-5 предложений. Ну и конечно, никто не отменял грамотность, уверенность и чувство юмора – любое из этих качеств привлечет понравившегося вам мужчину или женщину больше, чем смазливое личико и накачанное тело.

Советы по выбору сайта знакомств

При выборе сайта для поиска отношений обратите внимание на эти факторы:

Поиск второй половины в сети сравнивают с лотереей. Но это не значит, что нужно опускать руки при первой же неудаче, главное – искать! Присмотритесь повнимательнее к профилю вон того милого парня – возможно, именно он и станет вашей судьбой.

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