Лучшие сайты знакомств для серьезных отношений

10:57, 04 февраля 2021, ПАИ

Знакомства на разных сайтах всегда пользовались спросом, а в период пандемии это идеальный способ отыскать свою любовь. Еще бы, вам не придется даже выходить из дома – достаточно телефона и выхода в интернет. Способ работает круглые сутки, не зависит от погоды, не требует больших трат. А самое главное, вы сможете максимально сократить количество нежелательных контактов и пообщаться без маски, не нарушая закон.

5 «за» в пользу интернета

Современный ритм жизни, особенно в городах, не оставляет времени для общения с противоположным полом. Исправить ситуацию взялись лучшие сайты знакомств для серьезных отношений, обладающие рядом неоценимых достоинств. Вот лишь несколько из них:

Легче составить хорошее впечатление. В переписке и на фото мы можем представить себя с выгодной стороны.

Большое количество пользователей. В сети можно встретить тех, с кем вы никогда не пересечетесь в реальной жизни.

Экономия времени. Онлайн-знакомства позволяют не только избавиться от одиночества, но и сэкономить самый ценный ресурс.

Указание параметров кандидата. Если при встрече на улице или в кафе вы будете оценивать только внешние данные, то на сайте сможете найти человека, отвечающего всем вашим требованиям.

Экономия бюджета. На свидании с незнакомкой придется потратить немалую сумму, не до конца понимая, понравились вы ей или нет. Предварительная переписка в сети полностью исключает этот момент.

5 лучших сайтов для знакомств в интернете

На просторах интернета есть много ресурсов для поиска любимого человека. А чтоб облегчить ваш выбор, мы составили рейтинг сайтов знакомств для серьезных отношений, в который вошли 5 самых известных площадок.

Азбука верности

Православный сайт знакомств, созданный для глубоко верующих людей из России и стран СНГ (но зарегистрироваться сможет каждый).

Особенности:

Необходимость в заполнении обширной анкеты.

Наличие религиозной библиотеки.

Доступ к фото- и видеофайлам на религиозную тематику.

Плюсы:

Бесплатный функционал.

Возможность найти спутника жизни согласно церковным канонам.

Отсутствие ботов, неприемлемого контента, мошенников и рекламы.

Минусы:

Запрет на несерьезные отношения и флирт.

За нарушение правил - блокировка аккаунта.

Mamba

Один из самых популярных сайтов знакомств, охватывающий многомиллионную аудиторию из 15 стран мира.

Особенности:

Регистрация по номеру телефона.

Наличие блога об отношениях – называется «Энциклопедия знакомств».

Плюсы:

Бесплатная переписка, регистрация и комментарии.

Функция «Геопоиск».

Приложение для мобильных телефонов.

Удобная форма поиска.

Детальные анкеты.

Минусы:

Частая реклама.

Много предложений интимного характера.

Медленная работа службы поддержки.

Loveplanet

Бесплатный сайт знакомств, на котором зарегистрировано больше 26 млн человек. Целевая аудитория – жители России и СНГ.

Особенности:

Геометки и виртуальные симпатии.

Сервис «Встречи», предназначенный для проведения онлайн-свиданий.

Быстрая регистрация по номеру телефона.

Плюсы:

Верификация пользователей.

Понятный функционал.

Бесплатное комментирование фото и переписка с определенным количеством человек.

Минусы:

Много фейковых страниц.

Невозможность начать диалог без взаимной симпатии.

Платные анонимные чаты и подарки.

Навязчивая реклама.

Badoo

Популярный международный сайт, насчитывающий больше 4 млн пользователей.

Особенности:

Обязательное размещение не меньше 3 фото – без этого вы не сможете просматривать чужие анкеты в полном объеме.

Функции «Поиск двойников» и «Кто рядом?».

Видеочат.

Проверка снимков на плагиат.

Плюсы:

Бесплатная регистрация и полезные функции.

Мобильное приложение.

Расширенный фильтр поиска.

Удобный интерфейс.

Мало фейков и мошенников.

Круглосуточная модерация.

Минусы:

Случайный подбор партнеров.

Постоянная реклама платных услуг.

Фото человека, проявляющего внимание, показывают нечетко. Открыть его можно только с ВИП-аккаунта или отыскав участника в ленте самостоятельно.

Tinder

Знаменитый сайт знакомств, предназначенный для флирта и поиска партнеров для серьезных отношений. Общее число пользователей – больше 50 млн человек. Это парни и девушки до 25–30 лет, живущие в разных странах.

Особенности:

Профиль в Тиндере подключается к аккаунту в инстаграме.

Выбор партнера по фото.

Отсутствие сложных анкет.

Плюсы:

Добавление видеофайлов к анкете.

Мобильное приложение.

Много бесплатных услуг.

Функция «Кто рядом?».

Минусы:

Небольшое число симпатий.

Много рекламы.

Регулярно встречаются фейки и боты.

Заполнение анкеты

Иногда даже самые известные сайты знакомств не могут обеспечить быстрый поиск второй половины. Кажется, у вас есть все – внешность, острый ум, душа, только вот никто не пишет. Возможно, причина в том, что вы неправильно заполнили анкету. Предлагаем разобраться, какой она должна быть.

Фото

Выбирайте четкие, качественные и не слишком отретушированные фото. Желательно, чтобы в кадре находились только вы. Оптимальное число – не менее 5 снимков.

Имя

На сайтах, рассчитанных на серьезные знакомства, стоит писать настоящее имя. Ники вроде «сладкая девочка» и «горячий мачо» для этого не подходят.

О себе

Рассказывать о себе нужно легко и увлекательно. Используйте краткие фразы, написанные доступным языком. Постарайтесь уместиться в 4-5 предложений. Ну и конечно, никто не отменял грамотность, уверенность и чувство юмора – любое из этих качеств привлечет понравившегося вам мужчину или женщину больше, чем смазливое личико и накачанное тело.

Советы по выбору сайта знакомств

При выборе сайта для поиска отношений обратите внимание на эти факторы:

Возраст ресурса – чем старше, тем надежней.

Наличие живой аудитории – повышает шансы на знакомство с реальным человеком, а не ботом или мошенником.

Наличие службы поддержки – обеспечивает оперативное решение проблем в работе сайта.

Функционал – желательно, чтобы хотя бы основные функции оставались бесплатными.

Целевая аудитория – если вы хотите познакомиться с девушкой из категории «25+», не размещайте анкету на порталах для подростков.

Ищите сайты знакомств с бесплатным общением, так вы значительно сможете сэкономить средства.

Поиск второй половины в сети сравнивают с лотереей. Но это не значит, что нужно опускать руки при первой же неудаче, главное – искать! Присмотритесь повнимательнее к профилю вон того милого парня – возможно, именно он и станет вашей судьбой.