«Воздушно-подушечный» патруль – на ПАИ-live

16:01, 04 февраля 2021, ПАИ

Старший водолазный специалист Аварийно-спасательной службы Псковской области Роман Тумановский в эфире ПАИ-live в четверг, 4 февраля, рассказал о том, как псковские спасатели используют зимой суда на воздушной подушке.

Вывоз незадачливых рыбаков, снабжение продуктами жителей островов в Псковско-Чудском озере, помощь специалистам экстренных служб – это лишь малая часть задач, которую выполняют спасатели с помощью подушек и воздуха.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.