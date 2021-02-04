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Общество

О спасении рыбаков, помощи островным жителям и правоохранительным органам – в интервью с Романом Тумановским

4 февраля ПАИ-live прошёл на льду реки Великой и был посвящен работе псковских спасателей. Старший водолазный специалист аварийно-спасательной службы Псковской области Роман Тумановский рассказал, как используются зимой суда на воздушной подушке, о доставке на берег терпящих бедствие рыбаков и помощи жителям псковских островов.

– Многие видели, как по реке Великой пролетает катер на воздушной подушке. Какие задачи он выполняет?

– У нас два типа судов на воздушных подушках – это судно (классом выше) и катера (классом ниже). Основные задачи плавсредств заключается в следующем: аварийно-спасательные работы на акваториях Псковского, Чудского озера, реки Великой; спасение рыбаков, терпящих бедствие; обеспечение жизнедеятельности островов Псковского озера; обеспечение водолазных спусков и работ.

– В этом году настоящая зима, лёд и снег. Какие-то из перечисленных работ уже пришлось проводить?

– К сожалению, все перечисленные виды работ мы выполняли уже в начале зимы. Не так давно произошел отрыв льда на Чудском озере – спасали группу рыбаков, забирали их со льдины и вывозили на берег. В период становления льда обеспечивали жизнедеятельность островов – четыре острова: Белов, Залит, Колпина и Каменка.

– Если у жителей островов возникает необходимость в медпомощи, тоже вас вызывают?

– Да, кроме доставки продуктов первой необходимости суда на воздушной подушке задействуются для доставки представителей полиции, следственных органов, часто вызывают медицинских работников, потому на острове большой процент населения пожилого возраста. Иногда врачи на месте оказывают помощь, иногда приходится эвакуировать больного в сопровождении медицинского работника. Очень часто были случаи, мы даже обеспечивали похороны местных жителей. Приходилось перевозить покойника в гробу. Наша работа, к сожалению, предусматривает такие моменты.

– Как часто приходится выезжать?  Патрулирование каждый день проводится?

– Патрулирование и дежурства у нас происходят в зависимости от ледового покрытия. Если сейчас снят запрет выхода на лед, соответственно, вероятность проваливания или несчастных случаев сводится к нулю. Если существует угроза проваливания и выхода на лед, экипаж постоянно дежурит на акватории и всегда готов оказать помощь терпящим бедствие.

– Но лучше не доводить ситуацию до крайности, чтобы не приходилось пользоваться помощью спасателей. Берегите себя. Если собрались на рыбалку, не забывайте о средствах связи, чтобы ваши близкие знали, куда вы поехали, чтобы, если что, знать, где вас искать.

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