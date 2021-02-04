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Общество

Суд в Пскове не смог рассмотреть дело Гавунаса из-за неявки адвокатов

4 февраля Псковский городской суд провел первое судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Михаила Гавунаса, бывшего вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов. Ему предъявлено обвинение в организации мошенничества в особо крупном размере. Также дело касается Льва Саляева, обвиняемого в совершении указанного мошенничества.

Как сообщили Псковскому агентству информации в объединенной пресс-службе судов Псковской области, рассмотрение по существу не было начато в связи с неявкой защитников подсудимого Гавунаса на судебное заседание.

Уголовное дело рассматривается в соответствии с п. 5 ст. 247 УПК РФ, то есть в отсутствие подсудимых, которые находятся за пределами территории Российской Федерации и уклоняются от явки в суд.

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