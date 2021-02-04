0
21:11
В бюджет Псковской области внесли поправки на текущий год
20:30
В регионах России начнут искать научные таланты
17:31
Анна Садовникова покинула пост председателя ТИК Псковского района
18:15
Правительство поддержит электронные СМИ и социально значимые сайты
23:47
В Псковской области началась экономическая перепись малого бизнеса
20:34
На совещании у губернатора Псковской области рассмотрели вопрос строительства новых школ
20:22
Каким будет зелёный пояс вокруг Пскова?
Еще новости
Политика

В бюджет Псковской области внесли поправки на текущий год

На совещании у губернатора скорректировали бюджет области на текущий год. Фото администрации области

 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание по вопросу внесения поправок в региональный бюджет на текущий год, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ходе заседания участники обсудили увеличение доходной части бюджета за счёт средств федерального бюджета и дополнительных средств в сумме 48,3 млн рублей на обеспечение необходимого софинансирования. Для региона оно составляет всего 1 %.

Речь идёт о дополнительном финансировании дорожной отрасли в размере 2,2 млрд рублей, оснащении объектов спортивной инфраструктуры оборудованием (60 млн рублей), предоставлении региону субсидии из резервного Фонда Правительства РФ на приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях (11,9 млн рублей), а также средств на компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности в части затрат на реализацию произведённых и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий (9,9 млн рублей).

Кроме того, региональный бюджет планирует получить средства Фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сумме 134,4 млн рублей.

Участники совещания рассмотрели возможности перераспределения отдельных бюджетных статей, а также перспективы наполнения доходной части главного финансового документа региона. В качестве дополнительных источников финансирования был рассмотрен целый ряд направлений, в том числе и активизация работы совместно с налоговой службой и органами прокуратуры по выводу организаций, в первую очередь дорожной и строительной сфер, из «серой» зоны.

Вопросы, связанные с корректировкой главного финансового документа региона, в дальнейшем найдут отражение в проекте закона о региональном бюджете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

В бюджет Псковской области внесли поправки на текущий год
04 февраля 2021
В бюджет Псковской области внесли поправки на текущий год
В регионах России начнут искать научные таланты
04 февраля 2021
В регионах России начнут искать научные таланты
Анна Садовникова покинула пост председателя ТИК Псковского района
04 февраля 2021
Анна Садовникова покинула пост председателя ТИК Псковского района
Правительство поддержит электронные СМИ и социально значимые сайты
03 февраля 2021
Правительство поддержит электронные СМИ и социально значимые сайты
В Псковской области началась экономическая перепись малого бизнеса
02 февраля 2021
В Псковской области началась экономическая перепись малого бизнеса
На совещании у губернатора Псковской области рассмотрели вопрос строительства новых школ
02 февраля 2021
На совещании у губернатора Псковской области рассмотрели вопрос строительства новых школ
Каким будет зелёный пояс вокруг Пскова?
02 февраля 2021
Каким будет зелёный пояс вокруг Пскова?
Несанкционированная акция в Пскове 31 января прошла спокойно
31 января 2021
Несанкционированная акция в Пскове 31 января прошла спокойно

Идет загрузка...