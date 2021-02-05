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Пожарные спасли человека из горящей квартиры в Великих Луках

В Великих Луках пожарные спасли человека из горящей квартиры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

4 февраля в 19:24 на Октябрьском проспекте, 11 в Великих Луках в многоквартирном жилом доме на первом этаже произошёл пожар в двухкомнатной квартире.

Огнём повреждёны диван и постель. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении. Пожарным удалось спасти от огня человека и квартиру.

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