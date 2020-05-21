О банкротстве физических лиц

09:35, 05 февраля 2021, ПАИ

Пандемия внесла свои негативные коррективы во многие сферы человеческой деятельности. В результате многие остались без работы и лишились возможности выполнять ранее взятые на себя финансовые обязательства. В подобной ситуации целесообразным является проведение процедуры банкротства физического лица, которую можно заказать в центре по списанию долгов граждан «Банкрот Консалт».

О законодательных основах

Начиная с 2015 года на территории Российской Федерации в силу вступил закон о банкротстве физических лиц. В тех ситуациях, когда совершение выплат по займам и кредитам становится непосильным, гражданина признают банкротом и освобождают от уплаты долгов.

С сентября 2020 года стало возможным проведение внесудебного банкротства. Если приставы успели провести исполнительное производство, долги списывают в размере до 500 тысяч рублей совершенно бесплатно.

Начиная с 2021 года банкротство физического лица может быть признано в Арбитражном суде или через МФЦ. Если объем долга превышает 300 тысяч рублей, кредит списывают в полном объеме даже в тех случаях, когда человек не располагает каким-либо имуществом для расчета с банком.

Что дает проведение процедуры банкротства

Банкротство дает оказавшемуся в сложном положении человеку определенный набор преимуществ. После завершения процесса:

происходит полное списание долгов по займам, кредитам, платежам ЖКХ, штрафам, также будет остановлено начисление пени;

человек получает полную безопасность, поскольку коллекторы и сотрудники банка перестанут звонить вам сразу же, как только будет подано заявление о банкротстве;

свобода передвижения более не будет ограничиваться;

аресты с имущества будут сняты.

Грамотное проведение процесса банкротства помогает быстро решить возникшие финансовые проблемы. После завершения процедуры жизнь должника становится проще.

Почему с профессионалами надежнее

Потому что сотрудники консалтингового сервиса имеют достаточно знаний для быстрого и беспроблемного проведения процедуры банкротства физических лиц. В данном случае общение с коллекторами и представителями сотрудники компании возьмут на себя. Также юристы консалтингового центра будут представлять интересы клиента в суде, что избавит последнего от необходимости посещения соответствующей инстанции.

Больше о процессе проведения процедуры банкротства можно узнать у представителя консалтинговой компании «Банкрот Консалт».