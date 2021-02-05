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Общество

Прокурор Псковской области Иван Грибов станет гостем ПАИ-live

5 февраля в 11:00 гостем эфира ПАИ-live станет прокурор Псковской области Иван Грибов.

Он расскажет о наиболее резонансных делах 2020 года, перспективах судебного процесса по делу Гавунаса, о специфике работы в приграничном регионе, о кадровых перестановках внутри региональной прокуратуры, а также о вопросах к заключению и исполнению муниципальных контрактов.

Трансляция будет вестись на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.

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