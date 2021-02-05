Задолженность по зарплате в Псковской области удалось уменьшить с 120 до 40 млн рублей

11:05, 05 февраля 2021, ПАИ

Задолженность по зарплате в Псковской области удалось уменьшить с 120 до 40 млн рублей, заявил в эфире ПАИ-live прокурор региона Иван Грибов.

Он отметил, что проблема, связанная с выплатой зарплат, по-прежнему остаётся актуальной. «120 млн долга перед людьми – это очень большая сумма», – заметил прокурор и подчеркнул, что с этим вопросом пришлось разбираться в первую очередь. По его словам, основная сумма долга скопилась у ряда предприятий-банкротов, пришлось их приглашать в прокуратуру, выяснять, в чем причина, как можно сдвинуть эту ситуацию.

«Находили возможность повлиять на эти процессы, и на сегодняшний день осталось долгов на 40 млн рублей – это тоже много, но по крайней мере люди реально получили деньги. Это значимый момент, и мы видим, что людям реально помогаем», – подчеркнул Иван Грибов.