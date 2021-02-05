Иван Грибов: Специфика Псковской области – преступность, связанная с приграничным положением региона

11:19, 05 февраля 2021, ПАИ

О специфике Псковской области рассказал прокурор региона Иван Грибов в эфире проекта ПАИ-live 5 февраля.

«Любой регион имеет свою специфику, – отметил Иван Грибов. – Она обусловлена экономикой, демографией и географией».

Прокурор рассказал, что расположенность Псковской области на границе с другими странами накладывает свои определённые моменты. Иван Грибов подчеркнул, что в центральной части России не будет проблем с незаконной миграцией или пересечением товаров через границу, а также с подкупом должностных лиц, в отличие от Псковской области.

В качестве примера спикер привел уголовное дело о взятке таможеннику в Себежском районе за перемещение через границу 150 пачек сигарет.

«Таможенник оказался, наоборот, человеком слова и дела, – добавил Грибов. – Благодаря его информации удалось зафиксировать попытку провоза большой партии незадекларированного товара на большую сумму и пресечь канал такой деятельности».