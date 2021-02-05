В 2020 году Псковская область закупила в 2 раза больше жилья для детей-сирот

11:14, 05 февраля 2021, ПАИ

В 2020 году в Псковской области закуплено в два раза больше жилья детям-сиротам, чем планировалось. Об этом заявил в эфире ПАИ-live прокурор региона Иван Грибов.

«Важно, чтобы те, кто нуждается в этом, улучшали свои жилищные условия», - отметил он.

По словам прокурора, вопросы, связанные с детьми-сиротами, – больная проблема. «Понятно, что она связана с нехваткой финансирования, но, тем не менее, задача стоит такая, чтобы максимально сдвигать эту проблему в положительную сторону и чтобы больше детей получали жилье», - подчеркнул Иван Грибов. Он добавил, что точки взаимодействия найдены и регион добился увеличения финансирования.