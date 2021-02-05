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Общество

Карты, компас, два корабля – ПАИ-live с Сергеем Корлыхановым

5 февраля в Пскове пройдёт первое заседание попечительского совета Псковского регионального отделения Русского географического общества (РГО).

Перед его началом заместитель исполнительного директора – директор департамента регионального развития РГО Сергей Корлыханов в эфире ПАИ-live рассказал о том, чем занимается Русское географическое общество, какие проекты оно намерено реализовать в Псковской области уже в 2021 году, и о том, кто и как может стать его членом.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.

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