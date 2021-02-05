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Общество

Похищенные фашистами иконы вернулись в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

Ценные иконы вернулись в Псково-Печерский монастырь. Фото Псковской епархии


5 февраля в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь вернулись похищенные фашистами во время Великой Отечественной войны уникальные иконы начала XVIII века, которые были переданы митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, сообщает пресс-служба Псковской епархии.

Владыка Тихон подчеркнул, что 5 февраля – особенный для обители и церкви день. «В этот же день его [Иоанна (Крестьянкина). – Ред.] молитвами мы встречаем и древние иконы, прекрасные образы всех святых, написанные в самом начале XVIII века и возвратившиеся на родину, в Псково-Печерский монастырь, – сказал митрополит Тихон на Божественной литургии, обращаясь к верующим. – Благодарю всех, кто участвовал в возвращении этих дивных намоленных икон сюда, в обитель. Наипаче – двух людей, отошедших ко Господу: отца Иоанна и архимандрита Алипия (Воронова), трудами которых множество святынь было возвращено в святую обитель. Братия сегодняшнего Псково-Печерского монастыря продолжает их дело».

Добавим, что также в день памяти отца Иоанна (Крестьянкина) по традиции митрополит Тихон напутствовал семинаристов на пути будущего священнического служения и вручил им первые духовные облачения – подрясники. По окончании Божественной литургии всем прихожанам раздали книги о. Иоанна, также по традиции в обители приготовили угощение для прихожан и гостей монастыря.

«Благодаря усилиям Совета безопасности РФ иконы XVIII века вернулись в Псково-Печерский монастырь. Иконы торжественно принесены от Святых врат в Михайловский собор, где займут своё место. В день памяти старца в храме состоялись службы: две литургии и панихиды», – рассказал пресс-секретарь епархии монах Антоний (Воеводин).

Фото Псковской епархии

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