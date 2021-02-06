Стоимость авиабилетов внутри России с вылетом весной снизилась на 10%

20:37, 06 февраля 2021, ПАИ

Стоимость авиабилетов внутри России с вылетом весной снизилась на 10 %, средний чек в этом году составил чуть более 6 700 рублей, передаёт ТАСС. Агентство отмечает, что самыми популярными направлениями у наших сограждан стали Сочи, Симферополь и Минеральные Воды с вылетом из Москвы.

«Средний чек за перелёт по России на весну на 10 % меньше, чем год назад. Были проанализированы бронирования, совершённые в период с 1 декабря 2020 года по 29 января 2021 года с вылетами в течение весны, – сообщили в компании. – Средний чек по уже оформленным билетам на весну по России составляет 6 733 рубля за перелёт в одну сторону – это на 10 % меньше, чем год назад, когда авиабилеты в России стоили в среднем 7 472 рубля», – пишут журналисты ТАСС.