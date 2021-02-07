Пскович зафиксировал в небе необычный световой столб

19:25, 07 февраля 2021, ПАИ

Из окна своей квартиры пскович заметил в небе необычное природное явление, сообщает «Комсомольская правда в Пскове». Несмотря на то что на улице ещё было довольно светло, в небе отчётливо был виден столб света. Мужчина сфотографировал его и прислал снимок в редакцию издания.

«Заметил аномальное явление. Столб света, похожий на радугу, но конусообразный», – написал пскович.

Любопытно, что день назад такое же природное явление видели и жители Санкт-Петербурга.

«Световые столбы – это оптический эффект, который возникает при минусовых температурах, когда в атмосфере появляются плоские кристаллы льда. Причём в морозные дни эти кристаллы часто отражают не солнечный свет, а освещение, идущее от домов и уличных фонарей», – пишет «КП в Пскове».