Пскович зафиксировал в небе необычный световой столб
Из окна своей квартиры пскович заметил в небе необычное природное явление, сообщает «Комсомольская правда в Пскове». Несмотря на то что на улице ещё было довольно светло, в небе отчётливо был виден столб света. Мужчина сфотографировал его и прислал снимок в редакцию издания.
«Заметил аномальное явление. Столб света, похожий на радугу, но конусообразный», – написал пскович.
Любопытно, что день назад такое же природное явление видели и жители Санкт-Петербурга.
«Световые столбы – это оптический эффект, который возникает при минусовых температурах, когда в атмосфере появляются плоские кристаллы льда. Причём в морозные дни эти кристаллы часто отражают не солнечный свет, а освещение, идущее от домов и уличных фонарей», – пишет «КП в Пскове».