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Общество

Пскович зафиксировал в небе необычный световой столб

Из окна своей квартиры пскович заметил в небе необычное природное явление, сообщает «Комсомольская правда в Пскове». Несмотря на то что на улице ещё было довольно светло, в небе отчётливо был виден столб света. Мужчина сфотографировал его и прислал снимок в редакцию издания.

«Заметил аномальное явление. Столб света, похожий на радугу, но конусообразный», – написал пскович.

Любопытно, что день назад такое же природное явление видели и жители Санкт-Петербурга.

«Световые столбы – это оптический эффект, который возникает при минусовых температурах, когда в атмосфере появляются плоские кристаллы льда. Причём в морозные дни эти кристаллы часто отражают не солнечный свет, а освещение, идущее от домов и уличных фонарей», – пишет «КП в Пскове».

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