Сергейцевскому сельскому дому культуры исполнилось 93 года

21:50, 07 февраля 2021, ПАИ

Сергейцевский сельский дом культуры начинался почти век назад, как первая изба-читальня в селе. В феврале 2021 года он отметил свой 93-летний юбилей, пишет газета «Вперед».

Есть исторические документы, подтверждающие уважаемы возраст учреждения. В документах архивного фонда исполкома Пустошкинского райсовета от 19 января 1928 года имеются сведения о слушании вопроса о перенесении Пустошкинской избы-читальни в сельскую местность. Тогда было принято постановление Пустошкинскую избу-читальню перевести в имение Тересполь-Сергейцево не позднее 1 февраля сего года.

Старожилы деревни Сергейцево вспоминают, что изба-читальня находилась в Белом доме графа Моля на втором этаже. Первым заведующим был Свитин Василий.

«Первая коммунарка Лосева Татьяна писала: Мы - молодежь, с удовольствием заходили в комнату, которая называлась избой-читальней. Из района привозили листовки, плакаты, всякую агитацию. Затем учреждение перевели в Красный дом», - уточняет издание.

Прошедший год из-за эпидемии был для дома культуры сложным, как и для всех. Сейчас разрешены репетиции и концерты, поэтому идёт полным ходом подготовка к ближайшим праздникам.