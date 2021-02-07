0
23:23
Яммская школа Гдовского района остается на дистанционном обучении до 12 февраля
23:07
Юных великолучан приглашают сдать нормы ГТО
22:36
Глава Великолукского района Алексей Кузьмин напомнил жителям о начале вакцинации от коронавируса
21:50
Сергейцевскому сельскому дому культуры исполнилось 93 года
21:32
Полицейские Великих Лук просят горожан помочь найти пакет с документами и кошельком с 400 000 рублей
20:57
С 11 февраля возобновляет свою работу кинотеатр в Дно
20:27
Рыжий Мирон ищет любящих хозяев
Еще новости
Общество

Сергейцевскому сельскому дому культуры исполнилось 93 года

Сергейцевский сельский дом культуры начинался почти век назад, как первая изба-читальня в селе.  В феврале 2021 года он отметил свой 93-летний юбилей, пишет газета «Вперед».

Есть исторические документы, подтверждающие уважаемы возраст учреждения. В документах архивного фонда исполкома Пустошкинского райсовета от 19 января 1928 года имеются сведения о слушании вопроса о перенесении Пустошкинской избы-читальни в сельскую местность. Тогда было принято постановление Пустошкинскую избу-читальню перевести в имение Тересполь-Сергейцево не позднее 1 февраля сего года.

Старожилы деревни Сергейцево вспоминают, что изба-читальня находилась в Белом доме графа Моля на втором этаже. Первым заведующим был Свитин Василий.

«Первая коммунарка Лосева Татьяна писала: Мы - молодежь, с удовольствием заходили в комнату, которая называлась избой-читальней. Из района привозили листовки, плакаты, всякую агитацию. Затем учреждение перевели в Красный дом», - уточняет издание.

Прошедший год из-за эпидемии был для дома культуры сложным, как и для всех. Сейчас разрешены репетиции и концерты, поэтому идёт полным ходом подготовка к ближайшим праздникам.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Где вам удобнее заниматься спортом?

Проголосовать >>>

Яммская школа Гдовского района остается на дистанционном обучении до 12 февраля
07 февраля 2021
Яммская школа Гдовского района остается на дистанционном обучении до 12 февраля
Юных великолучан приглашают сдать нормы ГТО
07 февраля 2021
Юных великолучан приглашают сдать нормы ГТО
Глава Великолукского района Алексей Кузьмин напомнил жителям о начале вакцинации от коронавируса
07 февраля 2021
Глава Великолукского района Алексей Кузьмин напомнил жителям о начале вакцинации от коронавируса
Сергейцевскому сельскому дому культуры исполнилось 93 года
07 февраля 2021
Сергейцевскому сельскому дому культуры исполнилось 93 года
Полицейские Великих Лук просят горожан помочь найти пакет с документами и кошельком с 400 000 рублей
07 февраля 2021
Полицейские Великих Лук просят горожан помочь найти пакет с документами и кошельком с 400 000 рублей
С 11 февраля возобновляет свою работу кинотеатр в Дно
07 февраля 2021
С 11 февраля возобновляет свою работу кинотеатр в Дно
Рыжий Мирон ищет любящих хозяев
07 февраля 2021
Рыжий Мирон ищет любящих хозяев
В Великих Луках прошли чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству
07 февраля 2021
В Великих Луках прошли чемпионат и первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству

Идет загрузка...