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За продажу наркотиков в Пскове осудят жительниц Петербурга

Жительниц Петербурга осудят за продажу наркотиков на территории Псковской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

23- и 26-летние жительницы Санкт-Петербурга размещали наркотики на территории Пскова и Псковского района путём помещения их в тайники-закладки. При личном досмотре и досмотре автомобиля, на котором подозреваемые прибыли в Псков, были изъяты наркотики общей массой 477,81 грамма, а также мефедрон общей массой 50,71 грамма.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения.

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