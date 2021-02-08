За продажу наркотиков в Пскове осудят жительниц Петербурга
Жительниц Петербурга осудят за продажу наркотиков на территории Псковской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
23- и 26-летние жительницы Санкт-Петербурга размещали наркотики на территории Пскова и Псковского района путём помещения их в тайники-закладки. При личном досмотре и досмотре автомобиля, на котором подозреваемые прибыли в Псков, были изъяты наркотики общей массой 477,81 грамма, а также мефедрон общей массой 50,71 грамма.
Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения.