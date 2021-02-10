Ключевые тренды в дизайне квартир от Псковжилстроя

10:07, 10 февраля 2021, ПАИ

Пандемия COVID-19 сказалась на всех сферах жизни, не стал исключением и дизайн квартир. С переходом на удалённую работу и закрытием границ люди стали больше времени проводить дома, поэтому подход к созданию интерьера кардинально изменился. На первое место вышли функциональность и практичность помещений. Новые тенденции – удобнее, эффективнее, умнее и экологичнее.

Лаконичность и гибкость

Нахождение дома 24 часа в сутки вывело в приоритет ненавязчивость. Интерьер должен не раздражать и не надоедать. Люди отдают предпочтение минимализму, скандинавскому стилю, лофт и классика уходят в прошлое. В тренде — лаконичность форм без контрастов в отделке. Яркими остаются лишь архитектурные решения.

Планировки квартир стремятся к большему объему и почти невидимому функциональному зонированию. Пространство частично разделяется при помощи крупных стеклянных листов, сквозных перегородок, растений, лаконичной отделки и сценарного освещения. При этом комнаты плавно перетекают друг в друга – зал легко превращается в кухню-столовую-гостиную.

Ближе к природе

Цветовые оттенки – чем естественнее, тем лучше. В связи с нехваткой прогулок на свежем воздухе самым популярным цветом стал зеленый, который считается символом благополучия, приносит чувство радости и свежести. Часто в интерьерах используются белые оттенки (увеличение пространства), розовые и цвет морской волны (покой и безмятежность).

Неотъемлемой частью декора становятся комнатные растения. Балконы и лоджии, украшенные цветами, заменяют палисадники и зелёные газоны. Они несут терапевтический эффект, прибавляют энергии. Растения могут быть как натуральными, так и изображениями на картинах, обоях.

Натуральные материалы

Пандемия возвела в тренд не только природные цвета, но и естественные материалы. В числе фаворитов – светлый массив дерева, бамбук, пробковый дуб, натуральный каучук, кожа, хлопок, шелк и шерсть. Используются и горные породы: сланец, мрамор, травертин, песчаник. Популярны сложные решения из керамики - фарфора и фаянса. По-прежнему встречаются интерьерные дополнения из бумаги, стекла и металла. Ощущение зимнего сада в квартиру привносят плетёнки из ротанга или ивы.

Особое внимание уделяется качеству текстиля, с которым происходит тактильный контакт. Подушки, обивка кресел, постельное белье — теперь к этому относятся максимально ответственно. Выбор падает на натуральные, гипоаллергенные, стойкие к износу ткани.

Естественные ткани и отделка не только создают уют, но и являются более экологичными. Вырос интерес к изделиям из вторично использованных материалов и пригодным для переработки.

Функциональность

В период карантина один из главных трендов - функциональность интерьера. Удалёнка потребовала организации удобного и красивого рабочего места дома. Оно должно быть максимально комфортным для ежедневного труда и изолированным. Кто-то утепляет балкон или лоджию, другие создают кабинет, сделав перегородку в гостиной. Даже в маленькой однокомнатной квартире можно обустроиться с комфортом. А если в трёшке одна комната никогда не использовалась – она пригодилась именно в пандемию.

В офисной зоне вешают полки на стенах, устанавливают стеллажи для бумаг. Дополнительное освещение обеспечивают небольшими настольными светильниками, которые тоже помогают зонировать пространство.

Причем рабочие зоны должны быть креативными и презентабельными на случай общения с коллегами по видеосвязи. Поэтому вырос спрос и на элементы декора стен, картины, панно, гобелены, макраме.

Также квартира превратилась в спортзал и место для хобби. Функционал помещений расширился – гостиную приспосабливают под кинозал, в спальне устанавливают тренажёры. Владельцам студий и однокомнатных квартир на помощь приходят мобильные перегородки.

Умная мебель

Изменился и подход к выбору мебели и техники. На смену громоздким шкафам пришли трансформеры, которые легко превращаются в стол или кресло. Тенденцией становится модульная мебель, подходящая для разных жизненных ситуаций и позволяющая зонировать помещение. Особенно актуален такой выбор для маленьких квартир.

В приоритете - умная мебель с цифровыми или автоматизированными функциями. Она позволяет решать бытовые вопросы нажатием одной кнопки, не отвлекаясь от работы и учебы. Прикроватная тумба оснащается беспроводной зарядной станцией, кровати самостоятельно регулируют удобное положение для сна.

Кухня, взявшая на себя большую часть нагрузок, должна быть наиболее функциональной, а техника — достойного качества. В тренде – функциональные кухонные блоки, совмещающие все приспособления для приготовления еды.

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Во время пандемии люди получили возможность тщательно изучить свои квартиры и понять, насколько они комфортны и по какому принципу работает их наполнение. Планировка помещений стала точнее, подбор предметов интерьера – тщательнее. Предпочтения отдаётся только качественным изделиям и материалам, которые прослужат долго и действительно необходимы. Нет – захламлению, да – функциональности.

Подобные решения можно осуществить в качественных домах от специализированного застройщика АО «Псковжилстрой». Выбрать подходящую именно вам квартиру можно на сайте компании.

АО Специализированный застройщик «Псковжилстрой», ОГРН 1146027000569, ИНН 6027154129. г. Псков, ул Карла Маркса, 42. Декларация на сайте наш.дом.рф.