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Ледовый дворец в Пскове не останавливал работу ни на один день

Ледовый дворец в Пскове не останавливал работу в пандемию.Фото ПАИ.

Ледовый дворец ни на день не останавливал свою работу, сообщил в эфире ПАИ-live его директор Иван Штылин.

«Это серьезный объект, и даже когда были приостановки по тренировкам и соревнованиям, специалисты, технический отдел работали в полную силу, тренеры работали пусть и удаленно, но тем не менее старались максимально создать контакт со спортсменами и сделать так, чтобы после возвращения на лёд вот этот пробел был бы минимальный», - рассказал Иван Штылин.

Он также отметил, что 2020 год был тяжелым для спортсменов, для их тренеров, родителей. Ущерб, который нанесла пандемия спортсменам, будет ощущаться в этом году, несмотря на то что сейчас спортсмены тренируются в полную силу и уже начали выезжать на соревнования.

«Мы вернулись в соревновательную деятельность, спортсмены выезжают на соревнования, у нас появилась возможность проводить соревнования в Ледовом дворце, конечно, мы стараемся наверстать упущенное и показать те результаты, которые мы показывали до пандемии», - подчеркнул директор Ледового дворца.

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