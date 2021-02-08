Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала условия снятия ограничительных мер по коронавирусу

20:45, 08 февраля 2021, ПАИ

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Сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала Россия24 заявила, что ограничительные меры будут сохраняться до формирования у населения коллективного иммунитета. Чтобы сформировать такой иммунитет, необходимо привить от коронавируса 68,6 млн человек.



​С 31 января на портале Госулуги появилась возможность онлайн записаться на вакцинацию от COVID-19. В Псковской области через госуслуги на прививку записалось уже более 300 человек, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Хотим обратить ваше внимание: если вы записались на прививку через Госуслуги, но понимаете, что у вас не получится по каким-то причинам прийти – вы самостоятельно можете отменить свою запись. Тем самым вы облегчите работу медицинским сотрудникам и своевременно освободите место для другого человека, у кого есть возможность в назначенный день попасть на прививку.

Напоминаем, что также записаться на вакцинацию можно по короткому телефону горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции - 122.



