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Общество

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала условия снятия ограничительных мер по коронавирусу

Татьяна Голикова. Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала Россия24 заявила, что ограничительные меры будут сохраняться до формирования у населения коллективного иммунитета. Чтобы сформировать такой иммунитет, необходимо привить от коронавируса 68,6 млн человек.

​С 31 января на портале Госулуги появилась возможность онлайн записаться на вакцинацию от COVID-19. В Псковской области через госуслуги  на прививку записалось уже более 300 человек, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Хотим обратить ваше внимание: если вы записались на прививку через Госуслуги, но понимаете, что у вас не получится по каким-то причинам прийти – вы самостоятельно можете отменить свою запись. Тем самым вы облегчите работу медицинским сотрудникам и своевременно освободите место для другого человека, у кого есть возможность в назначенный день попасть на прививку.

Напоминаем, что также записаться на вакцинацию можно по короткому телефону горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции - 122.

 

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала условия снятия ограничительных мер по коронавирусу Более 5,6 тысячи псковичей сделали прививку от коронавируса Псковичи могут заранее заполнить анкету перед вакцинацией от COVID-19 Когда россияне смогут снять маски, рассказала эксперт Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области Два детсада закрыты на карантин в Псковской области 27 классов в Псковской области закрыты на карантин из-за коронавируса Глава Печорского района привился от коронавируса Почти 16 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки Число умерших от коронавируса в Псковской области достигло 144
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