96 долгожителей из Псковской области получат поздравления президента в феврале

11:26, 09 февраля 2021, ПАИ

В феврале 96 старейших жителей Псковской области, которым исполняется 90 и 95 лет, получат поздравление главы государства Владимира Путина. Среди именинников 78 женщин и 18 мужчин, сообщили Псковскому агентству информации в областном отделении ПФР.

72 жителя региона отметят в феврале свой 90-й день рождения, 24 человека - 95-й. Проживают они практически во всех районах области. Столетних юбиляров в этом месяце нет.

Информацию о долгожителях, которая используется для подготовки персональных поздравлений президента России, ежемесячно готовят специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.