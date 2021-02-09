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Общество

96 долгожителей из Псковской области получат поздравления президента в феврале

В феврале 96 старейших жителей Псковской области, которым исполняется 90 и 95 лет, получат поздравление главы государства Владимира Путина. Среди именинников 78 женщин и 18 мужчин, сообщили Псковскому агентству информации в областном отделении ПФР.

72 жителя региона отметят в феврале свой 90-й день рождения, 24 человека - 95-й. Проживают они практически во всех районах области. Столетних юбиляров в этом месяце нет.

Информацию о долгожителях, которая используется для подготовки персональных поздравлений президента России, ежемесячно готовят специалисты Отделения Пенсионного фонда России по Псковской области.

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