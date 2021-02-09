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Общество

У псковского Фонда капремонта сменился руководитель

Исполняющим обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области стал Сергей Шарлаев.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регоператора, на этой должности он сменил Оксану Лапшину, которая исполняла обязанности начальника фонда после ухода на пенсию Виктора Иващенко.

Сергею Шарлаеву 41 год. Последние 9 лет он работал в Жилищном комитете Санкт-Петербурга: сначала заместителем, а затем и первым заместителем председателя.

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