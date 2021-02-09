Посвященный Александру Невскому арт-объект установят в Порхове

16:14, 09 февраля 2021, ПАИ

Арт-объект, посвященный князю Александру Невскому, появится в Порхове. Об этом заявила и. п. главы Порховского района Ольга Иванова на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым 9 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников спросил, когда планируется завершить реконструкцию набережной реки Шелонь, которая ведется на средства гранта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Ольга Иванова отметила, что будут приложены все усилия для того, чтобы закончить объект как можно раньше. Именно в этом обновленном общественном пространстве установят арт-объект, посвященный основателю Порхова.