Названа лучшая зубная паста для жителей Псковской области

17:54, 09 февраля 2021, ПАИ

Какой зубной пастой лучше пользоваться жителям Псковской области, рассказала главный врач Псковской городской стоматологической поликлиники Марина Черных в эфире ПАИ-live.

Она уточнила, что Северо-Запад отличается низким содержанием фтора в воде, который является сдерживающим моментом для развития кариеса. «Поэтому, естественно, что стоматологи рекомендуют зубную пасту со фтором, чтобы укреплять зубную эмаль», - пояснила специалист.

Марина Черных также призвала не пугаться разнообразия зубных паст и эликсиров на полках. Существует четыре вида паст: с содержанием фтора, с триклозаном (они лечат десневой край), отбеливающие зубные пасты (они отбеливают налёт от чая, кофе, сигаретных смол) и сенсетивы (для очень чувствительных зубов).

«Вот четыре вида паст. И весь ассортимент сводится к ним. Но стоит посоветоваться со своим личным стоматологом. Он увидит ваше состояние полости рта и порекомендует конкретный уход», - уточнила Марина Черных.