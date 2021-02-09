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Культура

В Пскове начала работу специальная служба по управлению объектами ЮНЕСКО

Приступила к работе специальная служба по управлению объектами ЮНЕСКО, действующая в составе регионального научно-производственного центра по охране памятников, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области. 
В штат отдела входят четыре человека. Руководителем созданной службы стала Мария Лисенкова, заместитель директора ГАУК ПО НПЦ по охране памятников,  действительный член ИКОМОС.

Главная задача службы – сохранение и развитие объектов всемирного наследия «Храмы Псковской архитектурной школы», включённых в список ЮНЕСКО. 

Ещё одно важное направление работы – популяризация и продвижение объектов ЮНЕСКО. На 2021–2022 годы уже запланированы различные мероприятия: научно-практическая конференции, обучающие курсы для экскурсоводов и пользователей и т. д. Также планируется создать специальный сайт, где будет собрана информация об особой архитектурной школе псковских памятников, а посетители смогут более подробно узнать о каждом объекте, внесённом в список ЮНЕСКО.

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