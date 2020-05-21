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Как выбрать «свой» шуруповерт?

Шуруповерт является одним из наиболее востребованных инструментов. Им пользуются не только профессионалы, но и рядовые обыватели, проводящие ремонтные, строительные и сборочные работы время от времени. Такое устройство применяют во время выполнения мелкого ремонта, отделочных работ, а также в процессе сборки мебели. Чтобы выбрать подходящий вариант устройства, принимайте во внимание приведенные ниже советы.

Виды инструмента

Современные шуруповерты по способу питания можно разделить на два вида:      

Аккумуляторный вариант инструмента работает от батареи и требует постоянной подзарядки. Однако такой шуруповерт будет удобно использовать в тех местах, где отсутствует электросеть.

Сетевой инструмент требует наличия в месте проведения работ электросети, а выполняющий работу мастер не будет зависеть от заряда аккумулятора.

 Дешевый или дорогой?

Наиболее дорогостоящими являются модели шуруповертов, предназначенные для профессионального использования. Если вы выполняете работы с применением инструмента лишь время от времени, не стоит тратить лишние деньги на покупку такого оборудования.

Также не стоит выбирать самые дешевые модели шуруповертов. Такие модели обладают слабыми функциональными характеристиками. Соответственно, сэкономив на цене, вы можете попросту не решить требуемого набора строительных или ремонтных задач.

Мощность и крутящий момент

Чем выше показатель мощности, тем с более твердым материалом сможет справиться инструмент. Мощность бытовых моделей не превышает 550 Вт.

Крутящий момент оказывает воздействие на крепежные элементы. Чем выше крутящий момент, тем большей может быть длина крепежа, который можно закрутить при помощи инструмента. Для бытовых устройств будет достаточно показателя 10-15 Нм, а для профессионального - до 40 Нм.

Также желательным является наличие функции регулировки крутящего момента. Таким образом можно менять усилие, оказываемое в процессе работы на крепеж. Чем выше усилие, тем глубже можно ввинтить шуруп в материал. Регулировать процесс крутящего момента можно путем переключения режима работы инструмента.

Реверсный ход (обратное вращение)

Если ранее такая функция была только у профессиональных моделей, то сегодня ею оснащены абсолютно все шуруповерты. При условии наличия такой функции выполнять работы намного проще.

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