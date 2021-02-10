На связи – ПАИ-live c Денисом Матвеевым

12:07, 10 февраля 2021, ПАИ

10 февраля начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев стал гостем ПАИ-live.

Сколько вопросов по итогам прямой линии губернатора Михаила Ведерникова касались проблем доступности сотовой связи и интернета? Как долго длится согласование частот у местного Роскомнадзора? Сколько базовых станций планируется установить за счёт регионального бюджета? Сколько ещё региональных госуслуг начнут оказывать в электронном виде в этом году? Когда все региональные госуслуги планируется перевести в электронный вид? Сколько социальных объектов планируется подключить в Псковской области к интернету?

Об этом и многом другом в эфире рассказывает Денис Матвеев.