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Общество

На связи – ПАИ-live c Денисом Матвеевым

10 февраля начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев стал гостем ПАИ-live.

Сколько вопросов по итогам прямой линии губернатора Михаила Ведерникова касались проблем доступности сотовой связи и интернета? Как долго длится согласование частот у местного Роскомнадзора? Сколько базовых станций планируется установить за счёт регионального бюджета? Сколько ещё региональных госуслуг начнут оказывать в электронном виде в этом году? Когда все региональные госуслуги планируется перевести в электронный вид? Сколько социальных объектов планируется подключить в Псковской области к интернету?

Об этом и многом другом в эфире рассказывает Денис Матвеев.

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