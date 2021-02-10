Ещё 50 региональных госуслуг станут доступны в цифровом виде в Псковской области

13:09, 10 февраля 2021, ПАИ

Ещё 50 региональных госуслуг станут доступны псковичам в цифровом виде на сайте «Госуслуги» в 2021 году, сообщил в эфире ПАИ-live начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев.

«На сегодняшний день у нас всего лишь 14 региональных услуг выведено на «Госуслуги, мы хотим добавить еще 50. До 2018 года у нас вообще была всего одна электронная услуга – запись в детские сады, а дальше мы понемногу развивались. Настроили систему «межведа», потихоньку начали переводить услуги в электронный вид. Сложность в том, что «вывод» одной услуги стоит 170 тысяч рублей. Да еще умножить на 50. Такая сумма невозможна от слова «совсем». Но в рамках национального проекта Министерство цифрового развития говорит: «Давайте мы вам предоставим инструменты, которые позволят бесплатно для вас, региона, выводить эти социально значимые услуги на портал «Госуслуги», ваша задача внутри региона организовать всю административную работу: это регламенты, обучение людей, реклама и так далее и тому подобное». Вот мы сейчас подписали с ними соглашение об этих 50 услугах», - уточнил Матвеев.

В топ услуг, по словам начальника управления, входит установка рекламных конструкций, электронная перепланировка строительства земли; материнский капитал, справки по ЖКУ, всевозможные компенсации.