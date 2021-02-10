В Псковской области региональные госуслуги планируется перевести в электронный вид до конца 2022 года

13:32, 10 февраля 2021, ПАИ

До конца 2022 года в Псковской области все региональные госуслуги планируется перевести в электронный вид. Об этом рассказал начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в эфире проекта ПАИ-live 10 февраля.

По его словам, в этой ситуации все зависит от федерального центра. 50 услуг, которые станут доступны в электронном виде в Псковской области в этом году, федеральный центр дает в рамках соглашения, на следующий год эта цифра пока остается неизвестной.

«Если дадут остатки, там, 50, то все, в 2022 году закроем и спокойно живем. Ну и мне кажется, такую историю не нужно рассусоливать, потому что она вся однотипная. Вопрос здесь больше к органам власти, которые непосредственно будут писать регламенты, чтобы они соответствовали 210-ФЗ так называемому. Ну и не нужно забывать, что электронные услуги с точки зрения цифровизации – это прерогатива органов власти. То есть, чтобы вывести электронную услугу, не Матвеев должен с цифровым развитием соответственно эту историю проводить, а сам орган власти должен быть инициатором этой вещи. Мы готовы предоставить все инструменты», - сказал Матвеев.

Он также добавил, что сейчас в Псковской области оказывается 114 региональных и муниципальных услуг. Согласно поручению президента РФ, к 2030 году в России 97% социально значимых услуг должны быть переведены в электронный вид.