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Общество

Около 250 соцобъектов Псковской области подключат к интернету в 2021 году

В этом году в Псковской области около 250 социальных объектов подключат к интернету. Об этом заявил начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в эфире проекта ПАИ-live 10 февраля.

Матвеев подчеркнул, что такие объекты получат доступ к Сети по оптико-волоконному кабелю. Кроме того, он рассказал, что к 1 сентября все школы региона должны быть также подключены к интернету: на сельские рассчитана скорость в 50 мбит/сек., городские — 100. Помимо этого, доступ к интернету должен быть у всех ФАПов, территориальных избирательных участковых комиссий, постов Росгвардии и пожарных частей.

«Мы не просто подключаем социально значимые объекты, мы приводим в деревню распределительный шкаф. Это отдельная история. То есть когда у нас в селе Иваново появляется распределительный шкаф с мощностью 2 гигабита и, соответственно, в нем можно развивать уже внутренне до конечного абонента», - добавил Матвеев.

Гость эфира также отметил, что сейчас прорабатывается вопрос создания регионального оператора интернета.

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