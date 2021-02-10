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Общество

Полностью перейти на электронные медкарты в Псковской области планируют к 2024 году

К 2024 году в Псковской области планируют полностью перейти на электронные медкарты. Об этом рассказал начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в эфире проекта ПАИ-live 10 февраля.

Он уточнил, что над этим работает целая команда в администрации региона. По словам Дениса Матвеева, медицина – сложная система, в которой важна командная работа. Начальник управления заметил, что большую нагрузку берёт на себя председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, её заместители, псковский аналитический медицинский центр. «Понятно, ничто не идеально, и людям хотелось бы, наверное, на «Госуслугах» записаться абсолютно к любому врачу, прийти конкретно в 15 минут 12-го числа и сразу попасть. Но нужно понимать, что это жизнь, это непредвиденные ситуации. Всё развивается, максимально стараемся», - подчеркнул Денис Матвеев.

Он сообщил, что поставлена задача к 2024 году воплотить в жизнь идею с медицинскими картами, чтобы бумажные карты ушли в прошлое, а все данные об обследованиях хранились в личном кабинете на «Госуслугах».

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