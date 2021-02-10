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Общество

Сильные морозы – повод для особого внимания к газовому оборудованию

В связи с сильным похолоданием на территории Псковской области значительно увеличилось число вызовов аварийно-спасательной службы «Газпром газораспределение Псков», связанных со сбоями в работе отопительных газовых котлов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Газовики напоминают, что в мороз газовое оборудование работает с максимальной нагрузкой и нуждается в особом контроле. Абонентам рекомендуется дополнительно изучить инструкцию по эксплуатации газовых приборов и тщательно ее соблюдать. Запрещается оставлять без присмотра работающее отопительное оборудование (газовые котлы) в домах без постоянного проживания. Категорически недопустим самостоятельный ремонт газового оборудования. При любых сбоях в его работе следует незамедлительно обратиться в аварийную газовую службу по телефонам 104, 04 и следовать указаниям диспетчера.

Абонентам также следует обратить внимание, что в морозы многократно возрастает риск отравления угарным газом. В период перепада температур, установлении морозов, сильном ветре возможно образование наледи на оголовках дымоходов и их закупорка. При обмерзании оголовков прекращается тяга в дымовом канале, что приводит к выходу угарного газа в помещение. Нескольких минут достаточно для отравления организма, вплоть до летального исхода. Угарный газ опасен тем, что совершенно не имеет запаха. О присутствии газа нельзя узнать, пока не почувствуешь недомогание, а для отравления достаточно нескольких вдохов.

Гражданам, чтобы обезопасить себя необходимо регулярно самостоятельно проверять тягу в дымоходах и вентканалах (проводить ее следует до момента включения оборудования, а также периодически во время его работы). При отсутствии тяги необходимо незамедлительно прекратить использование газового прибора.

Потребителям также следует помнить, что во время работы газового оборудования, особенно газовых котлов и водонагревателей, необходимо обеспечить циркуляцию воздуха — в помещении должны быть открыты форточка или фрамуга.

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