До 15 февраля Псковская область останется во власти морозов

16:04, 10 февраля 2021, ПАИ

До 15 февраля Псковская область останется во власти морозов, сообщила Псковскому агентству информации руководитель псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

В ближайшие две ночи будет немного теплее, затем морозы снова усилятся. По области ожидается до -20 градусов, в Пскове от - 15 до -17. На выходных ночные температуры понизятся сильнее.

Всё это будет сопровождаться северным и северо-западным ветром, поэтому будет казаться, что морозы даже интенсивнее, чем об этом свидетельствует термометр.