0
17:12
«Борзенькая с красной корочкой»: мошенники нашли новый способ обмана псковичей
16:58
Торговая марка «Деревня Соловьи» отмечена специальным призом премии «Народное признание»
16:26
Наталья Григорьева: Даже с электронными ресурсами студенты ПсковГУ не смогут избежать похода в библиотеку
16:04
До 15 февраля Псковская область останется во власти морозов
16:01
Снижен возрастной ценз для псковичей, которых будут проверять на COVID-19 при симптомах ОРВИ
16:00
Хотели как лучше — Николай Бесклёвный о парковке в водоохранной зоне
15:59
Почитаем? – ПАИ-live с директором библиотеки ПсковГУ
Еще новости
Общество

До 15 февраля Псковская область останется во власти морозов

До 15 февраля Псковская область останется во власти морозов, сообщила Псковскому агентству информации руководитель псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. 

В ближайшие две ночи будет немного теплее, затем морозы снова усилятся. По области ожидается до -20 градусов, в Пскове от - 15 до -17. На выходных ночные температуры понизятся сильнее. 

Всё это будет сопровождаться северным и северо-западным ветром, поэтому будет казаться, что морозы даже интенсивнее, чем об этом свидетельствует термометр.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

«Борзенькая с красной корочкой»: мошенники нашли новый способ обмана псковичей
10 февраля 2021
«Борзенькая с красной корочкой»: мошенники нашли новый способ обмана псковичей
Торговая марка «Деревня Соловьи» отмечена специальным призом премии «Народное признание»
10 февраля 2021
Торговая марка «Деревня Соловьи» отмечена специальным призом премии «Народное признание»
Наталья Григорьева: Даже с электронными ресурсами студенты ПсковГУ не смогут избежать похода в библиотеку
10 февраля 2021
Наталья Григорьева: Даже с электронными ресурсами студенты ПсковГУ не смогут избежать похода в библиотеку
До 15 февраля Псковская область останется во власти морозов
10 февраля 2021
До 15 февраля Псковская область останется во власти морозов
Снижен возрастной ценз для псковичей, которых будут проверять на COVID-19 при симптомах ОРВИ
10 февраля 2021
Снижен возрастной ценз для псковичей, которых будут проверять на COVID-19 при симптомах ОРВИ
Почитаем? – ПАИ-live с директором библиотеки ПсковГУ
10 февраля 2021
Почитаем? – ПАИ-live с директором библиотеки ПсковГУ
Зондаж и шурфование идет в Лазаревском храме в Печорах
10 февраля 2021
Зондаж и шурфование идет в Лазаревском храме в Печорах
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
10 февраля 2021
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области

Идет загрузка...