Для чего создается единая библиотека ПсковГУ, рассказали в вузе

16:19, 10 февраля 2021, ПАИ

Для чего создается единая библиотека ПсковГУ, рассказала директор библиотеки ПсковГУ Наталия Григорьева в эфире ПАИ-live 10 февраля.

Она уточнила, что эта концепция поддерживается руководством университета и самими сотрудниками подразделения библиотеки. По словам Наталии Григорьевой, объединение фонда с учётом слияния двух университетов упростит научно-образовательный процесс в целом. «Потому что мы прекрасно понимаем, что у нас есть дублетность фонда. Также открыты новые направления в связи с созданием Псковского государственного университета, которые требуют дополнения литературы», - пояснила специалист. Она также предположила, что единая библиотека может быть реализована на новой площадке.

Директор библиотеки ПсковГУ отметила, что есть новые подходы, которые поддерживаются многими вузами. В качестве примера она привела Томский государственный университет, в научно-образовательной среде которого в целом была пересмотрена концепция функций библиотеки.