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Общество

Наталья Григорьева: Даже с электронными ресурсами студенты ПсковГУ не смогут избежать похода в библиотеку

Даже с электронными ресурсами студенты ПсковГУ не смогут избежать похода в библиотеку, уверена директор библиотеки вуза Наталья Григорьева.

«Университет на протяжении долгого времени приобретает электронные библиотечные системы-ресурсы, которые позволяют с помощью гаджетов получать неограниченный доступ к чтению. Студенты такую форму потребления, изучения информации считают на сегодняшний день более доступной, но это не означает, что они не посещают библиотеку. Потому что, помимо цифровых ресурсов, ведутся закупки и научно-исследовательских серьезных журналов, с которыми можно работать только очно, то же касается редких книг», - отметила Наталья Григорьева в эфире ПАИ-live

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Коворкинг-центр появится в кампусе ПсковГУ Наталья Григорьева: Даже с электронными ресурсами студенты ПсковГУ не смогут избежать похода в библиотеку Для чего создается единая библиотека ПсковГУ, рассказали в вузе Почитаем? – ПАИ-live с директором библиотеки ПсковГУ Полностью перейти на электронные медкарты в Псковской области планируют к 2024 году Около 250 соцобъектов Псковской области подключат к интернету в 2021 году В Псковской области региональные госуслуги планируется перевести в электронный вид до конца 2022 года Ещё 50 региональных госуслуг станут доступны в цифровом виде в Псковской области В псковской деревне за одну ночь израсходовали месячный трафик интернета Около 90 вопросов о проблемах с сотовой связью поступило на прямую линию с Михаилом Ведерниковым
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