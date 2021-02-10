Наталья Григорьева: Даже с электронными ресурсами студенты ПсковГУ не смогут избежать похода в библиотеку
Даже с электронными ресурсами студенты ПсковГУ не смогут избежать похода в библиотеку, уверена директор библиотеки вуза Наталья Григорьева.
«Университет на протяжении долгого времени приобретает электронные библиотечные системы-ресурсы, которые позволяют с помощью гаджетов получать неограниченный доступ к чтению. Студенты такую форму потребления, изучения информации считают на сегодняшний день более доступной, но это не означает, что они не посещают библиотеку. Потому что, помимо цифровых ресурсов, ведутся закупки и научно-исследовательских серьезных журналов, с которыми можно работать только очно, то же касается редких книг», - отметила Наталья Григорьева в эфире ПАИ-live.