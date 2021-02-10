«Борзенькая с красной корочкой»: мошенники нашли новый способ обмана псковичей

17:12, 10 февраля 2021, ПАИ

В Пскове неизвестная девушка ходит по квартирам с предложением проверить состояние вентиляции, сообщила руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец на своей странице в Facebook.

Она отметила, что днём, когда все взрослые на работе, а дома только дети и старики, в дверь позвонила девушка. На вид ей было 18-20 лет. «Когда у вас последний раз осматривали вентиляцию», - поинтересовалась незнакомка и заявила, что сегодня проводится осмотр всего дома управляющей компанией. Также девушка показала красную корочку с надписью «Городская вентиляционная служба», сделанной детским почерком.

Ольга Милонаец сказала ей, что такой не существует. На это незнакомка заявила, что это частная компания. «От фото отказалась, ушла. Борзенькая! Будьте бдительны», - призвала руководитель псковского УФАС и пообещала обратиться в управляющую компанию с целью прояснить ситуацию.

В комментариях к её посту один из подписчиков отметил, что к нему тоже приходили не внушающие доверия представители, якобы, Горводоканала, чтобы проверить счетчики. Чаще всего жертвами мошенников становятся пенсионеры, которые не успевают понять, что их обманывают. А один пскович рассказал, что сразу же вызвал наряд полиции и "обходчиков" увезли стражи порядка, поблагодарив за бдительность.