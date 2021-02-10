0
17:43
Михаил Ведерников поздравил дипломатов с профессиональным праздником
17:42
Домашних животных перестанут изымать за долги
17:12
«Борзенькая с красной корочкой»: мошенники нашли новый способ обмана псковичей
16:58
Торговая марка «Деревня Соловьи» отмечена специальным призом премии «Народное признание»
16:26
Наталья Григорьева: Даже с электронными ресурсами студенты ПсковГУ не смогут избежать похода в библиотеку
16:04
До 15 февраля Псковская область останется во власти морозов
16:01
Снижен возрастной ценз для псковичей, которых будут проверять на COVID-19 при симптомах ОРВИ
Еще новости
Общество

Об уникальных книгах из библиотеки ПсковГУ рассказала её директор

Об уникальных книгах из библиотеки ПсковГУ рассказала в эфире ПАИ-live её директор Наталья Григорьева.

«У нас есть ряд старопечатных толковых словарей, уникальные монографические исследования по физике и механике, изданные до 1905 года. Редкие книги, которые были переданы в дар университету учеными. Редкость и ценность этих книг заключается в пометках на страницах. Это вообще может стать отдельным предметом изучения», - рассказала Наталья Григорьева.

В прошлом году университет приобрел специальный сканер для оцифровки редких книг и ценных документов. «Псковский государственный университет с конца 2020 года стал членом экспертного совета при областной универсальной научной библиотеке по вычленению и экспертизе таких книг. В результате выяснилось, что в нашей университетской библиотеке есть книги, которых нет больше нигде в Пскове», - отметила Наталья Григорьева. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Библиотека ПсковГУ претендует на грант в миллион рублей Коворкинг-центр появится в кампусе ПсковГУ Наталья Григорьева: Даже с электронными ресурсами студенты ПсковГУ не смогут избежать похода в библиотеку Для чего создается единая библиотека ПсковГУ, рассказали в вузе Почитаем? – ПАИ-live с директором библиотеки ПсковГУ Полностью перейти на электронные медкарты в Псковской области планируют к 2024 году Около 250 соцобъектов Псковской области подключат к интернету в 2021 году В Псковской области региональные госуслуги планируется перевести в электронный вид до конца 2022 года Ещё 50 региональных госуслуг станут доступны в цифровом виде в Псковской области В псковской деревне за одну ночь израсходовали месячный трафик интернета
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников поздравил дипломатов с профессиональным праздником
10 февраля 2021
Михаил Ведерников поздравил дипломатов с профессиональным праздником
Домашних животных перестанут изымать за долги
10 февраля 2021
Домашних животных перестанут изымать за долги
«Борзенькая с красной корочкой»: мошенники нашли новый способ обмана псковичей
10 февраля 2021
«Борзенькая с красной корочкой»: мошенники нашли новый способ обмана псковичей
Торговая марка «Деревня Соловьи» отмечена специальным призом премии «Народное признание»
10 февраля 2021
Торговая марка «Деревня Соловьи» отмечена специальным призом премии «Народное признание»
Наталья Григорьева: Даже с электронными ресурсами студенты ПсковГУ не смогут избежать похода в библиотеку
10 февраля 2021
Наталья Григорьева: Даже с электронными ресурсами студенты ПсковГУ не смогут избежать похода в библиотеку
До 15 февраля Псковская область останется во власти морозов
10 февраля 2021
До 15 февраля Псковская область останется во власти морозов
Снижен возрастной ценз для псковичей, которых будут проверять на COVID-19 при симптомах ОРВИ
10 февраля 2021
Снижен возрастной ценз для псковичей, которых будут проверять на COVID-19 при симптомах ОРВИ
Почитаем? – ПАИ-live с директором библиотеки ПсковГУ
10 февраля 2021
Почитаем? – ПАИ-live с директором библиотеки ПсковГУ

Идет загрузка...