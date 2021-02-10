Об уникальных книгах из библиотеки ПсковГУ рассказала её директор

17:14, 10 февраля 2021, ПАИ

Об уникальных книгах из библиотеки ПсковГУ рассказала в эфире ПАИ-live её директор Наталья Григорьева.

«У нас есть ряд старопечатных толковых словарей, уникальные монографические исследования по физике и механике, изданные до 1905 года. Редкие книги, которые были переданы в дар университету учеными. Редкость и ценность этих книг заключается в пометках на страницах. Это вообще может стать отдельным предметом изучения», - рассказала Наталья Григорьева.

В прошлом году университет приобрел специальный сканер для оцифровки редких книг и ценных документов. «Псковский государственный университет с конца 2020 года стал членом экспертного совета при областной универсальной научной библиотеке по вычленению и экспертизе таких книг. В результате выяснилось, что в нашей университетской библиотеке есть книги, которых нет больше нигде в Пскове», - отметила Наталья Григорьева.