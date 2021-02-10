Библиотека ПсковГУ претендует на грант в миллион рублей

17:26, 10 февраля 2021, ПАИ

Библиотека ПсковГУ подала заявку на грант Минкультуры РФ на 1 млн рублей по сохранению частных книжных коллекций, переданных в дар. Об этом сообщила в эфире ПАИ-live директор учреждения Наталия Григорьева.

«Будем ждать результата отбора заявок», - сказала она и уточнила, что будет всего 100 победителей со всей страны. Результаты станут известны в конце марта.

Она подчеркнула, что сотрудники ПсковГУ провели серьезный научно-исследовательский труд и решили попытаться приобрести дополнительное финансирование, которое будет полезно как библиотеке, так и университету в целом. «Я думаю, что если в различных фондах еще будут какие-то гранты, то мы с удовольствием будем принимать в них участие», - заверила Наталия Григорьева.