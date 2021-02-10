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Общество

Пешеходные переходы и автобусные остановки в Великолукском районе станут светлее

В 27 населенных пунктах Великолукского района в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на дорогах регионального значения установят элементы освещения на автобусных остановках, пешеходных переходах, кольцевых и локальных пересечениях и примыканиях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

На дороге Першино – Лычево фонари появятся в деревнях Дубрава-1, Дубрава-2, Куракино, Лычево и в Великих Луках.

Станет светлее и в деревне Поречье, которая расположена на автодороге Марьяново – Поречье – Урицкое.

Светильниками оборудуют остановки и «зебры» в деревне Иваново на дороге Горки – Иваново – Овсище – Сопки и в деревне Личково на дороге Булынино – Личково.

На трассе Великие Луки – Усвяты устройство освещения автобусных остановок и пешеходных переходов проведут в деревнях Задежа, Аничково, Плаксино, Бандино и Успенское, а также в СНТ «Виктория» и на повороте на деревню Сенчиты.

Повысят безопасность и на дороге Великие Луки – Подберезье. Здесь в планы по локальному освещению вошли деревни Баландино, Максимово и Демидово.

Три деревни из перечня расположены на дороге Великие Луки – Ущицы. Это Свинкино, Суханово и Новоселки.

Осветительные приборы установят и в деревне Першино на дороге Першино – Ваши.

Безопаснее станут и участки дороги Лакомица – Локниха. Фонари будут освещать автобусные остановки и пешеходные переходы в деревнях Лакомица, Переслегино, Земляничино и Клинцово.

Станет светлее в темное время суток и в деревне Майкино на дороге Великие Луки – Веретье.

Указанные населенные пункты вошли в программу этого года по обращениям граждан.

Устройством освещения займется ООО «Символстрой» по контракту с Управлением автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»). Сумма контракта составляет около 10,7 млн рублей. Работы должны быть завершены до 8 июня 2021 года.

Три года по окончании работ подрядчик будет нести гарантийные обязательства на кабели, светильники и другое электрооборудование и 10 лет – на опоры ЛЭП.

Ранее был заключен контракт на устройство элементов освещения на автобусных остановках и пешеходных переходах в Себежском и Невельском районах.

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