Озеро-портал из фильма «Мы из будущего» находится в Псковской области

22:12, 10 февраля 2021, ПАИ

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Авторы паблика «Поехали!» утверждают, что нашли то озеро, через которое герои фильма «Мы из будущего» попали в 1942 год. Скорее всего, они правы: съёмки фильма действительно проходили в Псковской области.

Фильм «Мы из будущего» вышел на экраны в 2008 году. Это, как утверждают сами создатели, фильм-басня. Начало картины – наши дни, современные парни 20-25 лет, циники, среди которых есть историк, растаман и скинхед, занимаются раскопками блиндажей времён ВОВ.

Вся четвёрка, разумеется, нацелена исключительно на личные выгоды и не думает ни о каких высших целях. Однако с молодыми людьми приключается довольно странная вещь: в раскопанном блиндаже они находят документы на самих себя.

Желая прийти в себя, ребята-копатели бегут к озеру, чтобы освежиться, прыгают в него и выныривают уже в прошлом – в 1942 году.

В годы ВОВ их ждут настоящие испытания, характерные для того времени. Кроме того, в прошлом они встретят и любовь, поймут, что значит настоящая дружба, и полностью пересмотрят свою систему ценностей. Все четверо становятся полноценными участниками боевых действий и не жалея себя сражаются за Родину.

В определённый момент герои фильма понимают, что их миссия в 1942 году выполнена и озеро пропустит обратно в наше время.

Конечно, фильм – чистой воды фантастика, однако нырнуть в это озеро-портал, которое изменило жизнь героев фильма, может каждый. Находится оно в Псковской области, недалеко от трассы Псков – Гдов.



Серебряное озеро – одно из карстовых озер Псковской области. Небольшое, но с чистейшей изумрудной водой, оно неизменно привлекает множество туристов. Интересно, многие ли из отдыхающих делают вдох поглубже, прежде чем прыгнуть в озеро-портал? Автор пишет, что стала с некоторым недоверием относиться к любимому водоёму.

Некоторые источники утверждают, что озеро-портал – это озеро Жуковское (оно же Жуково), которое находится в нескольких километрах от Серебряного.

Возможно, часть съёмок действительно была там, поскольку финал, где один из героев сдирает свастику у себя с плеча, сидя у озера, действительно немного не похож на первоначальное место.



Только на озере Жуково мостки находятся на суше, с них прыгают на тарзанке в воду, однако они переносные, и ничто не мешало ради съёмок спустить их в воду.



Справка ПАИ

Съёмки фильма прошли не в Ленинградской области (в фильме действие происходит именно под Санкт-Петербургом), а в Псковской. Рабочее название фильма – «Чёрные следопыты». Для съёмок фильма канал «Россия» пригласил прославленного канадского постановщика трюков и визуальных эффектов Джона Аттарда, известного своими работами над фильмами «Гладиатор» (2000), «Чёрный ястреб» (2001) и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001).



