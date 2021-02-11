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Общество

Псковское агентство информации проведёт трансляцию оперштаба по борьбе с коронавирусом в 14:00

Очередное заседание оперативного штаба Псковской области по борьбе с коронавирусом под председательством губернатора Михаила Ведерникова начнётся 11 февраля в 14:00.

В повестке дня – ход вакцинации, а также очередной пакет ослабления ограничительных мер. Одно из них в своём Instagram-аккаунте анонсировал губернатор Михаил Ведерников, оно касается увеличения часов работы кафе до 24:00.

Псковское агентство информации проведёт традиционную трансляцию заседания оперштаба на своем YouTube-канале и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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