Внутрипартийное голосование по кандидатам на выборы в ПОС «Единая Россия» проведет до конца мая

11:25, 11 февраля 2021, ПАИ

До конца мая состоится предварительное голосование «Единой России» для определения кандидатов для последующего выдвижения в депутаты Псковского областного Собрания. Об этом сообщил председатель регионального парламента, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире ПАИ-live 11 февраля.

После этого начнется процедура выдвижения кандидатов. «В этот раз у нас есть особенность, которая связана с распространением коронавирусной инфекции», - напомнил Александр Котов.

Он добавил, что партия по-прежнему будет придерживаться принципа, по которому кандидатом на выборах может стать лишь тот, кто займет лидирующие позиции на предварительном внутрипартийном голосовании. «Никаких других вариантов у нас нет. Мы считаем, что это такая оправданная методика, она уже себя зарекомендовала, и мы дальше будем следовать именно ей», - подчеркнул спикер ПОС.