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Александр Котов спрогнозировал непростые выборы в Порховском районе

Председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов спрогнозировал непростые выборы в Порховском районе. Об этом он заявил в эфире ПАИ-live 11 февраля.

Он уточнил, что пока не владеет информацией о том, кто станет оппонентом кандидата от «Единой России» от других партий на выборах в Порховском районе. «Единственный, кто заявил, – это региональное отделение КПРФ о том, что они выдвинут своего кандидата. Он тоже нам известен: это человек, авторитетный в Порхове, и для нас это такой настоящий, серьезный конкурент, поэтому мы готовимся к тому, что избирательная кампания будет достаточно серьезной, и понимаем, что нужно к этому относиться со всей ответственностью. Мы готовимся», - заверил Александр Котов.

По его словам, «выборы простыми не будут».


 

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