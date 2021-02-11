Александр Котов озвучил кандидатов от партии власти на выборах главы Порховского района

11:31, 11 февраля 2021, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире проекта ПАИ-live 11 февраля озвучил кандидатов от партии власти на выборах главы Порховского района.

По словам Котова, участниками предварительного голосования по определению кандидата на выборы главы района являются два человека — сотрудник «Псковэнергосбыта» Юрий Семенов и бывший руководитель исполкома местного отделения «Единой России». Александр Котов считает, что второй кандидат «тоже человек авторитетный».

Кроме того, он отметил, что процедура предварительного голосования по определению кандидата на выборы должна завершиться 12 февраля.