Цифровое голосование будет использовать «Единая Россия» на внутрипартийных праймериз

11:34, 11 февраля 2021, ПАИ

Цифровое голосование будет использовать «Единая Россия» на внутрипартийном предварительном голосовании. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире ПАИ-live 11 февраля.

«Мы не можем проводить предварительное партийное голосование в том виде, в каком мы проводили последние годы. Скорее всего, что будем использовать электронное голосование, предоставим такую возможность всем желающим, и мы сейчас еще продумываем, как правильно это организовать», - рассказал спикер ПОС.

Он согласился, что это хуже, чем личное присутствие людей и кандидатов. «Но мы постараемся сделать так, чтобы у жителей Псковской области, у тех, кто захочет поучаствовать в процедуре нашего предварительного партийного голосования, была возможность оценить кандидатов и, соответственно, проголосовать», - заверил Александр Котов.