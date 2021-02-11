Цифровое голосование будет использовать «Единая Россия» на внутрипартийных праймериз
Цифровое голосование будет использовать «Единая Россия» на внутрипартийном предварительном голосовании. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире ПАИ-live 11 февраля.
«Мы не можем проводить предварительное партийное голосование в том виде, в каком мы проводили последние годы. Скорее всего, что будем использовать электронное голосование, предоставим такую возможность всем желающим, и мы сейчас еще продумываем, как правильно это организовать», - рассказал спикер ПОС.
Он согласился, что это хуже, чем личное присутствие людей и кандидатов. «Но мы постараемся сделать так, чтобы у жителей Псковской области, у тех, кто захочет поучаствовать в процедуре нашего предварительного партийного голосования, была возможность оценить кандидатов и, соответственно, проголосовать», - заверил Александр Котов.