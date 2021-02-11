0
11:31
Александр Котов озвучил кандидатов от партии власти на выборах главы Порховского района
11:10
Михаил Ведерников возглавит список «Единой России» на выборах в облсобрание
11:06
Александр Котов стал гостем ПАИ-live
20:46
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о сохранении масочного режима в России
15:52
Рассыпанные яблоки. Лев Шлосберг получил пощечину от родной партии
00:12
Госдума поддержала увеличение штрафов за нарушения в ходе незаконных акций
22:14
О свободе мнений, различиях между СМИ и соцсетями – в интервью с советником губернатора Псковской области
Еще новости
Политика

«За всё хорошее, против всего плохого»: Александр Котов отметил отсутствие конкретики в требованиях участников митингов

«За всё хорошее, против всего плохого», - председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире ПАИ-live 11 февраля отметил отсутствие конкретики в требованиях участников митингов.

«Я бы хотел услышать все-таки, какие проблемы волнуют людей, которые выходят на эти несанкционированные акции, что они хотят поменять. И пока, к сожалению, кроме общих фраз, я ничего не услышал. Никакой конкретики там не звучит», - заметил Котов.

Александр Котов добавил, что митинги в поддержку Навального, которому покровительствуют зарубежные кураторы, напоминают события «цветных» революций. «Начало совершенно такое же, как и было когда-то в тех странах, где такие «цветные» революции прошли. Очень бы не хотелось, чтобы подобный хаос повторился в России. Естественно, в этом есть сегодня достаточно большое количество заинтересованных людей», - отметил Александр Котов.

Он также упомянул о том, что политика –  концентрированное выражение экономики, поэтому подобные протесты можно считать  проявлением экономической борьбы. «То есть чем слабее государство, тем больше могут от этого извлечь экономической выгоды противники. И все эти разговоры о том, что мы тут все братья, что мы все в мире готовы друг друга поддерживать, – это просто разговоры на публику. На самом деле есть четкая заинтересованность у каждой страны конкретно в своих экономических, политических и других интересах. И вот эта конкуренция как раз приводит к тому, что находят людей, в данном случае у нас таким катализатором выступает Навальный и его компания, для того чтобы такую дестабилизацию в стране организовать. Я не хочу, чтобы моей страной управляли извне. Мы в состоянии сами разобраться со своими проблемами, мы понимаем, что у нас не все благополучно, что у нас есть над чем работать, есть что менять, но надо к этому подходить конструктивно, надо действовать в рамках закона, надо действовать цивилизованно, в том числе используя такой инструмент, как выборы, как бы сегодня их ни критиковали», - подытожил Александр Котов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>

Александр Котов озвучил кандидатов от партии власти на выборах главы Порховского района
11 февраля 2021
Александр Котов озвучил кандидатов от партии власти на выборах главы Порховского района
Михаил Ведерников возглавит список «Единой России» на выборах в облсобрание
11 февраля 2021
Михаил Ведерников возглавит список «Единой России» на выборах в облсобрание
Александр Котов стал гостем ПАИ-live
11 февраля 2021
Александр Котов стал гостем ПАИ-live
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о сохранении масочного режима в России
10 февраля 2021
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о сохранении масочного режима в России
Госдума поддержала увеличение штрафов за нарушения в ходе незаконных акций
10 февраля 2021
Госдума поддержала увеличение штрафов за нарушения в ходе незаконных акций
У Михаила Ведерникова партнерские отношения с Андреем Турчаком, заявил советник губернатора
09 февраля 2021
У Михаила Ведерникова партнерские отношения с Андреем Турчаком, заявил советник губернатора
Мы не хайпом занимаемся – работаем. ПАИ-live с Антоном Сергеевым
09 февраля 2021
Мы не хайпом занимаемся – работаем. ПАИ-live с Антоном Сергеевым
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров январского медиарейтинга губернаторов СЗФО
08 февраля 2021
Михаил Ведерников вошёл в тройку лидеров январского медиарейтинга губернаторов СЗФО

Идет загрузка...