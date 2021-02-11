«За всё хорошее, против всего плохого»: Александр Котов отметил отсутствие конкретики в требованиях участников митингов

11:51, 11 февраля 2021, ПАИ

«За всё хорошее, против всего плохого», - председатель Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире ПАИ-live 11 февраля отметил отсутствие конкретики в требованиях участников митингов.

«Я бы хотел услышать все-таки, какие проблемы волнуют людей, которые выходят на эти несанкционированные акции, что они хотят поменять. И пока, к сожалению, кроме общих фраз, я ничего не услышал. Никакой конкретики там не звучит», - заметил Котов.

Александр Котов добавил, что митинги в поддержку Навального, которому покровительствуют зарубежные кураторы, напоминают события «цветных» революций. «Начало совершенно такое же, как и было когда-то в тех странах, где такие «цветные» революции прошли. Очень бы не хотелось, чтобы подобный хаос повторился в России. Естественно, в этом есть сегодня достаточно большое количество заинтересованных людей», - отметил Александр Котов.

Он также упомянул о том, что политика – концентрированное выражение экономики, поэтому подобные протесты можно считать проявлением экономической борьбы. «То есть чем слабее государство, тем больше могут от этого извлечь экономической выгоды противники. И все эти разговоры о том, что мы тут все братья, что мы все в мире готовы друг друга поддерживать, – это просто разговоры на публику. На самом деле есть четкая заинтересованность у каждой страны конкретно в своих экономических, политических и других интересах. И вот эта конкуренция как раз приводит к тому, что находят людей, в данном случае у нас таким катализатором выступает Навальный и его компания, для того чтобы такую дестабилизацию в стране организовать. Я не хочу, чтобы моей страной управляли извне. Мы в состоянии сами разобраться со своими проблемами, мы понимаем, что у нас не все благополучно, что у нас есть над чем работать, есть что менять, но надо к этому подходить конструктивно, надо действовать в рамках закона, надо действовать цивилизованно, в том числе используя такой инструмент, как выборы, как бы сегодня их ни критиковали», - подытожил Александр Котов.