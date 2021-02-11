Александр Котов: Мы стремимся возвращаться к очному режиму работы
«Мы стремимся возвращаться к нормальному режиму работы», - заявил председатель Псковского областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов в эфире ПАИ-live 11 февраля.
Александр Котов уточнил, что в условиях ограничений, которые действуют в связи с распространением коронавирусной инфекции, депутаты работали «почти в экстремальных условиях», приходилось проводить заседания и сессии дистанционно. Он заметил, что региональный парламент одним из первых перешел на такой формат работы. «И сейчас, к сожалению, из-за действующих ограничений мы тоже работаем в двух залах: часть депутатов располагается в большом зале, часть – в режиме видеоконференции в малом зале. Это очень неудобно все-таки», - заметил он. По его мнению, удобнее проводить любую дискуссию, глядя друг другу в глаза.